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Страны ШОС договорились укреплять сотрудничество в области кибербезопасности

Отмечается, что стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия государств на основе соответствующего межправительственного соглашения от 2009 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Эксперты государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области международной информационной безопасности (МИБ) провели заседание с участием спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посла по особым поручениям МИД России Андрея Крутских. Как указывается в распространенном в четверг сообщении МИД РФ, стороны договорились развивать взаимодействие, а также координировать усилия в ООН и на других международных площадках.

"Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия государств - членов ШОС на направлении обеспечения МИБ на основе соответствующего межправительственного соглашения от 2009 года, - отметили в министерстве. - В этих целях обсудили проект совместного заявления глав государств - членов ШОС о сотрудничестве в данной области, который планируется принять по итогам Совета глав государств - членов ШОС в 2020 году".

"Достигнута договоренность о дальнейшей координации позиций по вопросам МИБ и управления сетью интернет в рамках ООН, а также на других ключевых профильных международных площадках и форумах, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подтверждена готовность к совместному продвижению государствами - членами ШОС в рамках Генассамблеи ООН проектов российских резолюций 74-й сессии ГА ООН "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности" и "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

В МИД РФ добавили, что во встрече приняли участие представители Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

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Россия
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