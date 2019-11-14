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В ФСБ заявили, что репатриация в РФ боевиков ИГ возможна только после их проверки на месте

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эти боевики должны быть сначала профильтрованы местными властями и правоохранительными органами

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия будет определяться по вопросу о репатриации в страну боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) с российским гражданством только после их проверки. Об этом журналистам заявил в четверг директор ФСБ РФ Александр Бортников, отвечая на вопрос, готова ли Россия принять на свою территорию россиян, примкнувших ранее к ИГ в Сирии.

По словам Бортникова, эти боевики должны быть сначала профильтрованы местными властями и правоохранительными органами. "После этого мы тогда будем определяться. А так, чтобы взяли и поехали - мы категорически против", - подчеркнул глава ФСБ.

"То, что касается [возвращения в РФ] детей [боевиков], это другое", - добавил Бортников.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о планах Анкары на репатриацию со своей территории задержанных членов группировки ИГ в страны, где они зарегистрированы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что между Россией и Турцией существуют каналы общения по линии разных ведомств, где обсуждается в том числе тема возвращения боевиков.

Кроме того, высокопоставленный представитель Госдепартамента США также сообщал, что США ведут консультации с Россией о возможной передаче ей присоединившихся к террористическим группировкам россиян, захваченных в Сирии.

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Россия
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