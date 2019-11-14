Хабаровский край получил 56 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Хабаровский край получил из федерального бюджета 56 млн рублей для выплат пострадавшим от паводка, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Хабаровский край получил очередной транш из федерального бюджета на оказание помощи пострадавшим от паводка. Федеральный Минстрой перечислил региону 56 млн рублей. Средства пойдут на проведение капитального ремонта подтопленного жилья, а также на покупку квартир тем гражданам, чья жилплощадь признана непригодной для проживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, деньги направят на финансовую помощь 70 подтопленцам, из них 54 гражданина будут ремонтировать жилье, а 16 - приобретут новое. Регион ждет в ближайшее время дополнительных перечислений.

Всего в результате наводнения летом-осенью 2019 года в Хабаровском крае пострадало 823 жилых помещения, паводок затронул 126 населенных пунктов. 424 подтопленных дома нуждаются в ремонте, 399 - признали непригодными для жилья. Сейчас в регионе продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС, помощь получили 27179 человек. Гражданам выплатили по 10 тыс. рублей в качестве разовой компенсации, а также по 50 или 100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из федерального бюджета было направлено 330 млн рублей, а из краевой казны - 11,8 млн. В основном получателями стали жители Комсомольска-на-Амуре, где последствия паводка оказались наиболее разрушительными.