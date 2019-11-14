Глава Минобрнауки РФ поднял в ЮНЕСКО тему дискриминации в сфере образования на Украине

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков призвал ЮНЕСКО не мириться с нарушениями положений Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования в ряде стран, в частности на Украине.

"Чрезвычайно актуальной остается Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования", - сказал он в четверг в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. "Рассчитываем, что секретариат не будет мириться с грубыми нарушениями ее положений отдельными странами - членами, прежде всего Украиной и Латвией, которые планомерно "зачищают" свое образовательное пространство от русского языка", - заявил министр.

Он отметил, что на этом фоне Россия "придает большое значение развитию многоязычия и межкультурного диалога". В августе 2020 года, подчеркнул министр, в Татарстане состоится масштабный международный форум "Роль образования в развитии межкультурного диалога".

Котюков отметил, что "как страна, глубоко приверженная идеалам ЮНЕСКО, Россия заинтересована в том, чтобы эта ведущая гуманитарная межправительственная организация работала без политизации, строго в рамках своего мандата и приоритетов, утвержденных странами-членами". "Необходимо, чтобы, продвигая идею мира, основанного на "нравственной и интеллектуальной солидарности человечества", эта авторитетная площадка содействовала сохранению атмосферы доверия и взаимопонимания, культуры консенсуса, уважения самобытности народов и учета их законных интересов", - подчеркнул министр.

Он отметил, что огромная роль в этом принадлежит образованию. "Наши усилия необходимо направить на укрепление таких направлений, как воспитание детей дошкольного возраста, техническое и профобразование, внедрение информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнул Котюков.

Он также отметил, что Россия "ожидает успешного принятия Генконференцией Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию". "Наши эксперты активно участвовали в его разработке", - напомнил министр.

40-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Париже 12 ноября. Делегацию РФ возглавляет глава Минобрнауки.