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Проект "Одноклассников" объяснит, как слышат музыку люди с нарушением слуха

Для этого соцсеть собрала плейлист со специальными эффектами

"Одноклассники" запустили проект "Музыка жестов", который поможет пользователям понять, как воспринимают музыку люди с различными нарушениями слуха. Как сообщает соцсеть, для этого в ней появился особый плейлист.

"С помощью специальных звуковых эффектов и консультаций с сурдологом ОК обработали четыре композиции популярных российских исполнителей. В проекте "Музыка жестов" приняли участие Дима Билан, Юлия Савичева, Зара и Елена Темникова. Каждый из артистов предоставил по одной песне, которые вошли в плейлист проекта", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, на витрине стикеров "Одноклассников" появился стикерпак на жестовом языке, а пользователи могут пройти тест, который поможет им лучше понять мир слепоглухих людей.

Завершится проект онлайн-экскурсиями на жестовом языке #музейвслух от российских музеев из Москвы и Санкт-Петербурга.

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