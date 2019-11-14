Владимирские власти начали проверку жалоб врачей скорой помощи на сокращение зарплаты

ТАСС, 14 ноября. Власти Владимирской области начали проверку после жалоб врачей и фельдшеров городской станции скорой помощи на сокращение зарплаты и тяжелые условия труда. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев.

По данным местных СМИ, 50 сотрудников станции скорой помощи написали письмо с жалобами на урезанную зарплату и на неудовлетворительные условия труда. Сообщается, что обращение было направлено главе региона, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, заксобрание и в приемную президента РФ.

"Письмо мы пока никакое не получали. Однако мы сразу же отреагировали на это, губернатор поставил задачу создать комиссию. На станцию [скорой помощи] была направлена контрольно-ревизионная комиссия, чтобы посмотреть, соответствует ли озвученная информация действительности, сейчас мы ее проверяем", - сказал собеседник агентства.

Сам Мозалев в четверг также посетил станцию скорой помощи, и, по его словам, информация о сокращении оплаты труда среди сотрудников не подтвердилась. "Понятно, что людям хочется, чтобы зарплата была чуть выше, но все это зависит от финансирования системы ОМС. Что касается условий труда, то они, действительно, требуют улучшений, так как сейчас станция более десяти лет располагается в приспособленном под эти нужды помещении", - сказал он.

Глава департамента уточнил, что региональные власти планируют строительство нового здания станции скорой помощи, в котором в том числе будет располагаться централизованная диспетчерская. Этот проект намерены реализовать в рамках федеральной программы развития первичной медико-санитарной помощи. "Надеюсь, что правительство [РФ] поддержит наше предложение и включит проект строительства станции [скорой помощи] в план программы, земельный участок под новое здание уже выделен", - сообщил Мозалев.