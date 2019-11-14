В Киеве переименовали проспект Космонавта Комарова

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Киевсовет переименовал проспект Космонавта Комарова в честь архиепископа Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Любомира Гузара. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Киевского горсовета.

"Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице. Это переименование направлено в первую очередь на почтение выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации", - отметила депутат Олеся Пинзеник, которая является одной из инициаторов законопроекта.

Гузар - предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011 года. Умер 31 мая 2017 года и похоронен в крипте патриаршего собора Воскресения Христова УКГЦ в Киеве.