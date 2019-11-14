Медведев призвал не "тащить" в каждый регион московских дизайнеров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в Москве придумываются хорошие дизайнерские решения, но в регионах страны лучше все же задействовать собственных дизайнеров.

Во время посещения премьер-министром, председателем "Единой России" в четверг штаба "Молодой гвардии Единой России" ему рассказали о реализации ряда проектов. В частности, Медведев остановился у стенда "Национальные проекты глазами молодежи". Здесь премьеру рассказали о примере работы в Тюменской области городских инфопарков, где можно получить информацию о событиях в регионе и реализации нацпроектов. При этом было отмечено, что для оформления этих площадок привлекаются молодые дизайнеры и архитекторы.

Премьер поинтересовался, идет ли речь о местных или о столичных дизайнерах. Его заверили, что это прежде всего молодые люди из числа тюменских активистов МГЕР.

"Ответ засчитан, - заметил Медведев. - Потому что, если бы вы сейчас сказали, что вы их из Москвы привозите, это было бы самым грустным". "У нас действительно очень часто все дизайнерские решения, кстати, очень хорошие, создаются в Москве, и потом во все города и веси нашей огромной страны тащут московских архитекторов, московских дизайнеров. Надо своих создавать", - подчеркнул глава правительства.

Он попросил также подробнее рассказать о работе инфопарков. "Мне зачем туда приходить, в этот инфопарк, если я, как вы сказали, обыватель - то я такого слова использовать не буду, мне оно не очень нравится... если я просто житель Тюменской области, для чего мне туда приходить?" - спросил премьер. Представитель тюменского отделения МГЕР в ответ пояснил, что под обывателем он имел ввиду человека, который обычно не интересуется ни политикой, ни экономикой, и который при этом в инфопарке сможет получить информацию о главных событиях в городе и так далее. "Мы предлагаем в таком формате реализовать на территории всей России подобные инфопарки про национальные проекты", - сказал активист "Молодой гвардии". Медведев согласился: "Давайте попробуем".