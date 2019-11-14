Власти Петербурга считают, что в России не хватает полноценной системы учета добровольцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Отсутствие полноценной системы учета волонтеров в России не позволяет оценить реальные масштабы этого движения и выработать необходимые меры поддержки добровольчества. Об этом в четверг на открытии молодежного волонтерского форума "Доброфорум 8.0" в Петербурге заявила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города Юлия Аблец.

"Мы сейчас, по сути, не понимаем, сколько у нас есть волонтеров, сколько у нас есть организаций, которые развивают волонтерскую деятельность. А если мы что-то не можем посчитать, то управлять мы этим не можем, потому что дальше мы не можем рассчитать расходы на те меры поддержки, которые нужны организациям, мы не можем предусмотреть инфраструктуру, которая была бы нужна, для того, чтобы поддерживать все эти организации волонтерские, всю эту деятельность", - отметила она.

По ее словам, на 2019 год в Петербурге насчитывается более 80 тыс. волонтеров. Однако Аблец предположила, что на самом деле эта цифра в два раза больше. Она добавила, что в Петербурге каждый год становится на 20 тыс. больше желающих заниматься волонтерством. Итоговой резолюцией форума в этом году должна стать дорожная карта развития добровольческого движения Санкт-Петербурга на 2020 год с конкретными предложениями и сроками их решения.

У представителей волонтерского движения не выстроено на должном уровне взаимодействие с бизнес-сообществом, отметила председатель Национального совета по корпоративному волонтерству по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Елена Киянова. По ее мнению, добровольчество - это тоже профессия, а сами добровольческие организации могут являться потенциальными социальными лифтами для молодежи.

"Не весь бизнес, крупный, я уже не говорю о среднем и малом, но даже не весь крупный бизнес понимает, зачем объединяться для добровольческих инициатив. <...> Реализовать большие крупные проекты в одиночку - да, это возможно <...> но, когда ты объединяешься во имя добровольческой инициативы с другими компаниями - это совершенно задает иной тон и синергетический эффект, будь то экологические проекты или социальные, он намного больше и выше", - подчеркнула Киянова.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что именно в городе зародились некоторые традиции волонтерства, в частности, движение доноров. Среди других наиболее важных направлений волонтерского движения Беглов отметил поисковые отряды, работа которых крайне важна во всей стране. "Очень трогательно, когда через много-много десятков лет родственники погибших солдат понимают, где погиб их родственник, самое главное - можно определить имена, потому что кто-то пропал без вести, о ком-то вообще нет никаких известий. И вы <...> возвращаете память", - сказал волонтерам Беглов.

О форуме

День волонтера в России отмечается 5 декабря, согласно указу президента РФ от 2017 года. "Доброфорум" проходит в Петербурге с 2012 года. На площадке форума собираются не только молодые волонтеры, но и опытные эксперты из разных регионов и стран. Во время сессий участники узнают, как открыть свой проект, получить финансирование и наладить контакт с властью. В рамках форсайт-сессии волонтеры вместе разрабатывают пути решения насущных социальных проблем.