Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

ТАСС, 14 ноября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 10:29 по времени восточного побережья США (18:29 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах. С неполадками также столкнулись в Аргентине и Бразилии. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром ленты новостей (около 69%), 11% не могут войти в аккаунт, еще порядка 18% жалуются, что не могут просматривать сториз.