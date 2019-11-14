Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром ленты новостей

ТАСС, 14 ноября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 10:29 по времени восточного побережья США (18:29 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах. С неполадками также столкнулись в Аргентине и Бразилии. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром ленты новостей (около 69%), 11% не могут войти в аккаунт, еще порядка 18% жалуются, что не могут просматривать сториз.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга считают, что в России не хватает полноценной системы учета добровольцев
Председатель Национального совета по корпоративному волонтерству по городу и области Елена Киянова заявила, что добровольческие организации могут быть потенциальными социальными лифтами для молодежи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС