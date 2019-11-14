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Эксперт: сокращение рабочей недели для женщин поддержит жительниц регионов СКФО

По словам председателя Карачаево-Черкесского республиканского объединения организаций профсоюзов Раисы Айбазовой, речь идет о жительницах сельской местности, которые тратят много времени на ведение подсобных хозяйств

ЧЕРКЕССК, 14 ноября. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю для женщин из регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые работают в сельской местности, является жизненной необходимостью, потому как на них возложено большое количество обязанностей. Такое мнение выразила председатель Карачаево-Черкесского республиканского объединения организаций профсоюзов Раиса Айбазова.

Госдума на пленарном заседании 7 ноября приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

"Поправки в Трудовой кодекс РФ, гарантирующие женщинам, работающим в сельской местности, сокращение рабочей недели, поддерживаю, но при условии сохранения полной заработной платы, которая оплачивается за пять рабочих дней, за 40 часов рабочей недели. Самые развитые страны идут именно к четырехдневной рабочей неделе, это правильно, такой переход не будет вредить работе, и у женщин появится время на отдых. В сельской местности у женщин больше обязанностей, а еще на селе больше многодетных семей, и поэтому сохранение сокращенной рабочей недели для женщин, работающих в селе, - жизненная необходимость", - сказала она.

По словам Айбазовой, в Карачаево-Черкесии, как и в других регионах Северного Кавказа, доминирует отрасль сельского хозяйства, поэтому жительницы сел тратят большое количество времени на ведение подсобного хозяйства.

"Карачаево-Черкесская Республика - регион сельскохозяйственный, и более 50% жителей - это женщины, думаю, в других регионах Северо-Кавказского федерального округа ситуация схожая. Условия жизни в сельской местности отличаются от городских стандартов, пусть в большей части сельских поселений имеются и газ, и водопроводы. Помимо занятости на рабочих местах, сельские женщины ведут свое подсобное хозяйство, что требует дополнительных временных затрат", - сказала Айбазова.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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