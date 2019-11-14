Сотрудники ВШЭ обучают преподавателей вуза в КБР продвижению дополнительного образования

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) проводят семинар для преподавателей Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) по программе продвижения дополнительного профессионального образования. Занятия, проводимые в рамках нацпроекта "Образование", посетят более 100 сотрудников КБГУ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе КБГУ.

"Более 100 преподавателей КБГУ принимают участие в обучающем семинаре по программе "Дополнительное профессиональное образование: создание и продвижение образовательных продуктов" федерального проекта "Новые возможности для каждого" нацпроекта "Образование", проводимом экспертами Высшей школы экономики 14-15 ноября в университетской "Точке кипения", - говорится в сообщении.

Представляя федеральный проект "Новые возможности для каждого", замдиректора института образования Национального исследовательского университета ВШЭ Илья Коршунов отметил, что он объединяет опыт создания и функции интеграционных платформ непрерывного образования, где собраны дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения для взрослых. К 2024 году ежегодно пользователями платформы должна стать 15 млн человек, то есть 1/5 часть экономически активного населения страны. По словам эксперта, университеты должны будут разработать и внедрить современные программы обучения для взрослых, при этом увеличить число слушателей не менее чем в два раза.

Практическая часть первого дня семинара включала в себя создание и внедрение в университете комплекса систем продаж программ допобразования, закрепление тем за рабочими группами из различных категорий сотрудников университета. 15 ноября участники совместно с экспертами займутся разработкой образовательных программ и формированием развивающих экономических моделей создания и реализации программ допобразования с расчетом бюджетов выбранного продукта. Образовательный семинар продолжится в декабре, до этих пор планируется проведение вебинаров для рабочих групп, занимающихся разработкой программ допобразования с применением дистанционных образовательных технологий с учетом выполняемых ими функций, направленных на работу над проектами.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.