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Новая система обращения с ТКО

Раздельный сбор ТКО внедрят в Воронежской области в 2020 году

Губернатор Александр Гусев сообщил, что в регионе уже подготовлено 18 пунктов сбора и переработки ТКО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воронежская область в 2020 году внедрит раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), предусмотренный национальным проектом "Экология". Об этом сообщил журналистам в четверг глава региона Александр Гусев.

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"Технически организовать раздельный сбор [возможно], по крайней мере, в крупных населенных пунктах - в Воронеже обязательно, а дальше районные центры, я думаю, все включатся. Технически мы в 2020 году сумеем поставить все необходимое контейнерное оборудование и приобрести технику для раздельного сбора и дальнейшей транспортировки, поскольку они должны транспортироваться раздельно", - сказал Гусев по итогам встречи с послом Швеции в РФ Маленой Мард, которая находится в областном центре в рамках Дня Швеции в Воронеже.

Он подчеркнул, что в регионе уже подготовлено 18 пунктов сбора и переработки ТКО. Не менее 70% всех отходов будет перерабатываться. Для того, чтобы внедрить проект, Воронежская область намерена воспользоваться опытом Швеции, где на полигоны отправляется около 1% отходов (99% утилизируют).

"Это был длительный процесс. Это не просто вопрос промышленности, оборудования, того, как построена система. Самое важное, как люди относятся к этому", - подчеркнула посол.

С 13 по 16 ноября в Воронеже проходят Дни Швеции. В их рамках пройдут Фестиваль шведского кино на языке оригинала, встречи со студентами Воронежского государственного университета, выставка Fashion Revolution, а также беседа об экологичной моде. По данным пресс-службы правительства Воронежской области, шведская делегация, которая прибыла в регион, насчитывает около 30 человек, в том числе 12 представителей бизнеса.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Теги
РоссияВоронежская областьНовая система обращения с ТКО
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