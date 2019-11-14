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Представители 55 регионов участвуют в Национальной премии "Студент года" в Ростове-на-Дону

За звание лучшего студента и студенческого объединения поборются 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия финала национальной премии "Студент года - 2019" состоялась в четверг в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"Российская национальная премия "Студент года - 2019" стартовала в Ростове-на-Дону. Церемония открытия финала состоялась в Донском государственном техническом университете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за звание лучшего студента и студенческого объединения в этом году будут бороться 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в мероприятии примут участие 600 студентов из 55 регионов страны.

"Сегодня праздник не только на Донской земле, но и во всей России. Сегодня здесь собрались лидеры и золотые звезды всей страны. Мы провели огромную работу за короткий промежуток времени", - приводятся в сообщении слова председателя Совета ректоров вузов Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета Бесариона Месхи.

В 2019 году организаторами российской национальной премии "Студент года" выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Платформу "Россия - страна возможностей" запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
РоссияРостовская область
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