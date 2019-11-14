Диспансеризацию прошли более 100 тыс. жителей Кабардино-Балкарии с начала года

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Врачи Кабардино-Балкарии (КБР) обследовали более 100 тыс. жителей региона в рамках диспансеризации с начала года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения КБР в четверг.

Всего до конца года диспансеризацией планируется охватить 23% населения Кабардино-Балкарии.

"С начала года диспансеризацию в Кабардино-Балкарии прошли более 100 тыс. человек взрослого населения, что составляет 80% от плана на текущий год. В ходе обследований впервые хронические заболевания выявлены у 7% обследованных, больше 20% обследованных направлены на второй этап диспансеризации для дополнительных обследований. Факторы риска, которые могут привести к развитию хронических болезней, выявлены у 15% прошедших диспансеризацию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в структуре заболеваемости первое место занимают патологии эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ, на втором - болезни системы кровообращения, на третьем - болезни органов пищеварения, затем мочеполовой системы, органов дыхания.

Анализ данных по диспансеризации показал, что повысилась выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда симптомы болезни в большинстве случаев практически не беспокоят человека. У 170 человек выявлены злокачественные новообразования на I-II стадиях, когда болезнь еще можно остановить, все направлены на лечение.

"Диспансеризация - это хорошая возможность контролировать свое здоровье. Если заболевание выявлено на ранней стадии, то лечение будет эффективным, а здоровье позволит оставаться активным членом общества долгое время", - приводит слова и. о. министра здравоохранения региона его пресс-служба.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.