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Новая система обращения с ТКО

Эксперт: работа с ТКО в селах станет стартом для налаживания переработки мусора в России

В ходе визита в Курскую область эксперты российско-германского проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации" посетили мусоросортировочный комплекс и полигон отходов в Рыльском районе

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Проекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые сейчас реализуются в регионах в сельской местности, станут хорошим стартом для налаживания в России более масштабного процесса по раздельному сбору мусора, сообщил в четверг в ходе визита в Курскую область эксперт российско-германского проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации" Кевин Негоро Касих.

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Российско-германский проект "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации", предусматривающий возврат мусора в качестве сырья в народное хозяйство, разработан после двусторонних консультаций по вопросам охраны окружающей среды. Официальным российским партнером проекта является Минприроды России, оператором - Немецкое общество по международному сотрудничеству ГмбХ (ГИЦ).

"В России, когда еще не налажен раздельный сбор мусора, обращение со смешанными отходами в сельском районе, как здесь, это хороший старт для начала разумного использования и переработки мусора. У нас впечатления очень позитивные. Но можно начать с того, как и предлагает ГИЦ, чтобы с небольшим бюджетом заняться раздельным сбором мусора уже в домохозяйствах у населения, тогда можно будет сэкономить", - сказал Касих.

В ходе визита эксперты российско-германского проекта посетили мусоросортировочный комплекс и полигон отходов в Рыльском районе Курской области, введенный в эксплуатацию в 2018 году. Сортировку мусора здесь осуществляют вручную, а полезные фракции передают для дальнейшей переработки региональному оператору. Как отметил глава областного комитета экологии Константин Поляков, эксперты уже высказали ряд замечаний к территориальной схеме по обращению с отходами в регионе, логистике и работе комплексов по сортировке мусора.

"В настоящее время проводится работа по актуализации этой схемы, она будет доработана в соответствие с замечаниями немецких коллег и принята в следующем году. Схема не предполагает изменения стоимости услуг", - добавил замглавы комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Третьяков.

Теги
РоссияКурская областьНовая система обращения с ТКО
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