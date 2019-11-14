Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Верховный суд РФ не позволил легализовать незаконные постройки вблизи Константинова

По словам главы региона Николая Любимова, утвержденные властями границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными

ТАСС, 14 ноября. Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу правительства Рязанской области, которое выступало за невозможность легализации незаконных построек в охранной зоне музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове Рязанской области. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Николай Любимов на своей странице "ВКонтакте".

В 2018-2019 годах Госинпекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области подала 11 исков о сносе домов, построенных в зоне охраняемого ландшафта музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове, два из которых суд поддержал. Попутно в суд поступило несколько требований от собственников строений признать незаконным постановление регионального правительства по установлению границ охранной зоны "Есенинской Руси". Областной суд встал на сторону граждан, в связи с чем региональные власти решили подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

"Верховный суд РФ поддержал нашу позицию по "Есенинской Руси". Решение Рязанского областного суда от 23.05.2019 г. отменено, в удовлетворении исковых требований к правительству Рязанской области отказано. Застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Утвержденные нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными", - сообщил губернатор.

В 2015 году на территории Константинова и его окрестностей создали достопримечательное место "Есенинская Русь" площадью более 46 тыс. гектаров. Все земельные участки, находящиеся в границах достопримечательного места, имеют статус земель историко-культурного назначения с установленными жесткими охранными режимами. В целом в границы достопримечательного места проектировщики включили территории 42 населенных пунктов, различающихся в зависимости от наличия мемориальных объектов, а также 200 точек видовых раскрытий культурного и природного ландшафта. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал поручения по сохранению достопримечательного места "Есенинская Русь" и развитию туристической инфраструктуры на родине поэта.

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на высоком правом берегу Оки в 43 км от Рязани. Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 3 октября 1895 года в нем родился известный поэт Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. В центральной части села расположен Государственный музей-заповедник Есенина.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
Реклама на ТАСС
Основатель Wikipedia планирует превратить собственную соцсеть в конкурента Facebook
По данным Financial Times, WT:Social будет финансироваться за счет сбора добровольных пожертвований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС