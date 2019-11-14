Верховный суд РФ не позволил легализовать незаконные постройки вблизи Константинова

ТАСС, 14 ноября. Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу правительства Рязанской области, которое выступало за невозможность легализации незаконных построек в охранной зоне музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове Рязанской области. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Николай Любимов на своей странице "ВКонтакте".

В 2018-2019 годах Госинпекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области подала 11 исков о сносе домов, построенных в зоне охраняемого ландшафта музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове, два из которых суд поддержал. Попутно в суд поступило несколько требований от собственников строений признать незаконным постановление регионального правительства по установлению границ охранной зоны "Есенинской Руси". Областной суд встал на сторону граждан, в связи с чем региональные власти решили подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

"Верховный суд РФ поддержал нашу позицию по "Есенинской Руси". Решение Рязанского областного суда от 23.05.2019 г. отменено, в удовлетворении исковых требований к правительству Рязанской области отказано. Застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Утвержденные нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными", - сообщил губернатор.

В 2015 году на территории Константинова и его окрестностей создали достопримечательное место "Есенинская Русь" площадью более 46 тыс. гектаров. Все земельные участки, находящиеся в границах достопримечательного места, имеют статус земель историко-культурного назначения с установленными жесткими охранными режимами. В целом в границы достопримечательного места проектировщики включили территории 42 населенных пунктов, различающихся в зависимости от наличия мемориальных объектов, а также 200 точек видовых раскрытий культурного и природного ландшафта. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал поручения по сохранению достопримечательного места "Есенинская Русь" и развитию туристической инфраструктуры на родине поэта.

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на высоком правом берегу Оки в 43 км от Рязани. Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 3 октября 1895 года в нем родился известный поэт Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. В центральной части села расположен Государственный музей-заповедник Есенина.