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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook Messenger

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Польше, Дании

ТАСС, 14 ноября. Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 12:41 по времени Восточного побережья США (20:41 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Польше, Дании, Португалии и Греции. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей не могут получать сообщения (порядка 58%), около 25% не могут подключиться к сервису, 16% не могут войти в приложение.

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Россия
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