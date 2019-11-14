Доступ к интернету до конца 2020 года получат 20 тыс. жителей сел в Кировской области

КИРОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Жители 46 отдаленных сел и деревень Кировской области получат до конца 2020 года доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету от компании "МТС", сообщила журналистам пресс-служба правительства области после подписания между российским телекоммуникационным оператором ПАО "МТС", региональным министерством информационных технологий и связи и компанией "Ростелеком".

"Уже в ближайшее время проект позволит "донести связь" до 46 населенных пунктов, возможность общаться с близкими по мобильному телефону получат порядка 20 тыс. жителей области. В этом году связь придет в 10 сел и поселков. До конца апреля 2020 года - еще в 36", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "МТС" построит базовые станции стандарта 3G/LTE, а "Ростелеком" предоставит инфраструктуру для их развертывания.

"Реализованные в Нижегородской и Ульяновской областях, в республиках Башкортостан и Чувашия подобные проекты подтвердили свою востребованность и потенциал межоператорского партнерства", - цитирует пресс-служба директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Ивана Зиму.

По данным областного правительства, в этом году к высокоскоростному интернету подключат также 379 социальных объектов Кировской области - школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части. Всего за три года в регионе будет создано 1454 точки подключения.