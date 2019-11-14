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Глава Чувашии ответил на вопросы 65 жителей республики в прямом эфире

За три дня до эфира Михаилу Игнатьеву поступило около 230 вопросов

ЧЕБОКСАРЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев ответил на вопросы 65 жителей республики в эфире "Национального телевидения Чувашии", сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Большой блок обращений касался планов строительства дорог и благоустройства дворовых территорий по конкретным адресам, строительства и реконструкции сельских клубов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что за три дня до эфира главе республике поступило около 230 вопросов.

Кроме того, Игнатьеву задавали вопросы про преференции для резидентов территории опережающего развития "Канаше", о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, о перспективах реализации в Чувашии различных программ, в том числе программы льготной сельской ипотеки под 3% годовых, которая стартует с 1 января 2020 года.

"Сегодня в республике ведется активная подготовительная работа для того, чтобы новый проект [льготной сельской ипотеки] успешно заработал", - привела пресс-служба слова главы региона.

В конце программы глава республики поблагодарил обратившихся на прямую линию за актуальные вопросы, которые дают обратную связь с населением, и помогают своевременно разрешать существующие проблемы.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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