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Татарстан предложил саудовскому фонду совместно знакомить европейцев с исламской культурой

Рустам Минниханов также пригласил принцессу Саудовской Аравии посетить Татарстан во время ее визита в Россию

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил секретарю благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies, принцессе Саудовской Аравии Ламие бинт Абдельмаджид Аль Сауд совместно развивать проекты, которые бы знакомили жителей европейских стран с исламской культурой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы российского региона.

Президент Татарстана и принцесса Саудовской Аравии встретились на полях II Всемирного саммита толерантности в Дубае. Фонд Alwaleed Philanthropies занимается организацией различных мероприятий в европейских странах, которые дают возможность их жителям познакомиться с исламской культурой. Рустам Минниханов высоко оценил эту деятельность и предложил совместно развивать это направление.

"Я согласен с вами, ислам имеет огромную историю и богатую культуру. Важно показать это другим странам. В Татарстане мы также активно работаем по данному вопросу. Возможно мы могли бы дополнить ваши экспозиции своими произведениями", - сказал он. Принцесса поддержала эту идею.

Глава российского региона рассказал о том, как в Татарстане ведется работа по возрождению религиозных объектов и укрепляется межконфессиональное, межнациональное согласие. Он пригасил принцессу посетить Татарстан во время ее визита в Россию.

Благотворительный фонд Alwaleed Philanthropies ведет свою деятельность в 180 странах. Фонд реализует благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения, ликвидации последствий стихийных бедствий, в сфере борьбы за права женщин, а также развития диалога между культурами.

II Всемирный саммит толерантности проходит в Дубае 13-14 ноября и объединяет представителей различных государств, религиозных учреждений, учебных заведений, культурных ассоциаций, неправительственных организаций и лидеров мнений. Мероприятие посвящено терпимости и культурному взаимопониманию, направленному на укрепление мира и взаимопонимания между людьми. Особое внимание будет уделено укреплению партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности во всем мире.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичОАЭРоссияСаудовская Аравия
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