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Скворцова сообщила, что вакцинацию от гриппа смогут пройти все члены правительства

Министр здравоохранения подчеркнула, что вакцинация от гриппа проводится "по желанию"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Все члены правительства смогут получить прививку от гриппа, если захотят. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру. Руководитель государства сравнил возможное заболевание гриппом министров с "самострелом".

"Сейчас все привьются - сегодня как раз мы завезли в правительство вакцины, открыли медпункт", - сказала Скворцова.

Министр отметила, что вакцинация от гриппа проводится "по желанию".

 

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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