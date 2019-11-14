Маршрут о славянских женщинах-писательницах планируют создать в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Международная организация Форум славянских культур планирует организовать новый культурный маршрут по городам стран Европы, посвященный славянским женщинам-писательницам. Об этом в четверг на пленарном заседании в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) сообщила директор и инициатор создания Форума славянских культур Андреа Рихтер.

"Славянская культура и ее наследие не очень хорошо известны в мире. Алла Юрьевна Манилова выступила одним из инициаторов нового культурного маршрута. Совет Европы требует, чтобы у маршрута была своя специфика, необходимо доказать его важность. В начале XX века у женщин не было многих прав: на участие в политической жизни, на образование. Но женщины-писательницы стали знаковыми фигурами в обществе, поэтому мы выбрали их жизнь и творчество в качестве принципа формирования маршрута", - сказала Рихтер.

Согласно презентации, представленной на заседании, планируется, что участницами маршрута станут шесть стран. От России были выбраны локации, имеющие отношение к жизни и творчеству русских поэтов Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Зинаиды Гиппиус. Паломничество также можно будет совершить по местам, связанным с сербскими поэтессой Десанкой Максимович и писательницей Исидорой Секулич, словенским драматургом Зофкой Кведер, черногорской переводчицей Дивной Векович, польской писательницей Марией Конопницкой и хорватскими авторами Иваной Брлич-Мажуранич и журналисткой Марией Юрич Загоркой.

Как пояснила Рихтер ТАСС, чтобы стать частью маршрута, страна должна выбрать одного или несколько национальных авторов и представить их Форуму славянских культур. "На данный момент мы составляем заявление в Совет Европы, в котором мы объясним, почему маршрут по местам славянских женщин-писательниц действительно важен, а также представим общую программу со всеми странами-участницами маршрута", - поделилась она, добавив, что заявка будет подана в сентябре 2020 года. После этого совет рассмотрит ее в течение шести месяцев, сертификат о создании маршрута организация сможет получить в 2021 году.

По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, подобный маршрут сможет увеличить узнаваемость российских музеев и памятных мест у туристов. "Для нас большая надежда, что этот маршрут будет востребован европейцами, - сказалась она. - Славянский маршрут должен появиться В Европе. Такой маршрут, который для всех европейских путешественников открывал бы богатство культур славянских народов, подчеркивал наше языковое и культурное единство".

Манилова подчеркнула, что Россия ни разу не выступала инициатором создания культурного маршрута, объединяющего несколько стран. "Задача сложная, решаем мы ее впервые, опыта у нас до сих пор такого не было. Но тем не менее мы с радостью утверждаем, что уже довольно сильно продвинулись", - добавила она.

Об организации

Форум славянских культур был основан в 2004 году в Любляне, Словения. Целью организации является объединение деятелей культуры из славянских стран и их привлечение к созданию совместных проектов, направленных на повышение узнаваемости культурного наследия разных славянских народов. С 2009 года директором форума является бывшая министр культуры Словении Андреа Рихтер.