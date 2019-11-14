Более 60 тыс. жителей на юго-востоке Франции остались без электричества из-за непогоды

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 63 тыс. жителей на юго-востоке Франции (департаменты Дром и Ардеш) остались без электричества после обрыва линий электропередачи из-за снега в городе Турнон-сюр-Рон. Об этом говорится в сообщении префектуры департамента Ардеш, распространенном в четверг в Twitter.

"Снег: в Туроне произошел обрыв линии электропередачи мощности 20 тыс. вольт. 62 тыс. жителей лишены электричества между департаментами Дром и Ардеш", - отметили в префектуре.

Согласно сводке национальной метеорологической службы Météo-France, в обоих департаментах объявлен предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за снегопадов.