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Более 60 тыс. жителей на юго-востоке Франции остались без электричества из-за непогоды

Из-за снегопада произошел обрыв линий электропередачи

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 63 тыс. жителей на юго-востоке Франции (департаменты Дром и Ардеш) остались без электричества после обрыва линий электропередачи из-за снега в городе Турнон-сюр-Рон. Об этом говорится в сообщении префектуры департамента Ардеш, распространенном в четверг в Twitter.

"Снег: в Туроне произошел обрыв линии электропередачи мощности 20 тыс. вольт. 62 тыс. жителей лишены электричества между департаментами Дром и Ардеш", - отметили в префектуре.

Согласно сводке национальной метеорологической службы Météo-France, в обоих департаментах объявлен предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за снегопадов.

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