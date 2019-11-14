Эксперт: видеоблоги об искусстве могут увеличить посещаемость музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ниша видеоблогов об искусстве в российском сегменте видеохостинга YouTube открывает много возможностей, таким образом каналы в этой сфере могут стать хорошим стартом для начинающих блогеров, а также помочь музеям и галереям привлечь посетителей. Такое мнение в четверг на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума высказала Анна Марченко, продюсер канала Artifex, популяризирующего изобразительное искусство.

По ее мнению, в российском сегменте Youtube могут реализовываться новые серьезные проекты в области искусства, а галереи и музеи, которые представлены в ней, могут использовать новые возможности. "При этом YouTube способен постфактум привести людей в музей", - рассказала Марченко на мастер-классе о создании видеоблога об искусстве.

По ее мнению, видеоблог может стать популярным независимо от того, о каком виде искусства он рассказывает. Гораздо важнее найти личность, которая будет его представлять. "Я думаю, что первоочередно человек подписывается на личность, неважно, в какой социальной сети", - добавила Марченко.

Говоря о том, как удержать зрителя на канале, продюсер отметила, что важную роль играет регулярность выпусков, их анонсирование, а также постоянный мониторинг запросов аудитории, который может помочь скорректировать контент.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.