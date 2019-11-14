Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,55 млн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году на управление всеми видами транспорта, продали на аукционе в Москве за 1,55 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
На аукцион было выставлено водительское удостоверение размером 10,5 см на 7,5 см и талон предупреждений размером 7,3 см на 10,5 см. Отмечается, что документы заламинированы. Начальная стоимость лота составляла 1,35-1,5 млн рублей.
Что подарил Щёлоков Леониду Ильичу?https://t.co/aagqHDJObL— Литфонд (@litfund_ru) November 13, 2019
[Мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы – Леонид Ильич мог управлять всем] Водительское удостоверение и Талон предупреждений Леонида Ильича Брежнева. М., 1976. 1. Водительское удостоверение ААК № 000077... pic.twitter.com/BvHQxYQMCX
Ранее сообщалось, что документы были выданы 10 декабря 1976 года и были "шуточным подарком" Брежневу от министра МВД Николая Щелокова. Они хранились на даче Брежнева.
Имя нового владельца документов не сообщается.