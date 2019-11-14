Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,55 млн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году на управление всеми видами транспорта, продали на аукционе в Москве за 1,55 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

На аукцион было выставлено водительское удостоверение размером 10,5 см на 7,5 см и талон предупреждений размером 7,3 см на 10,5 см. Отмечается, что документы заламинированы. Начальная стоимость лота составляла 1,35-1,5 млн рублей.