Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в СПЧ планируют создать совет по оказанию помощи россиянам за рубежом

Член СПЧ Александр Брод подчеркнул, что по всему миру происходит стигматизация российских граждан

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В СПЧ предложили создать координационный совет по оказанию правовой помощи россиянам за рубежом, говорится в ежегодном докладе Московского бюро по правам человека, с которым ознакомились "Известия".

По информации издания, координационный совет должен будет системно оказывать помощь гражданам России, столкнувшимся с ущемлением их прав, провокациями и иными правовыми проблемами за рубежом.

В свою очередь глава бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод отметил, что необходимо создать новые механизмы защиты россиян за рубежом, а также координировать усилия с другими общественными и парламентскими организациями. "Мы хотим, чтобы финансирование фонда правовой защиты соотечественников увеличилось, а у российских НКО была возможность присутствовать на международных площадках ОБСЕ, Совета Европы и ООН, чтобы обозначать эту проблематику", - пояснил изданию Брод.

По словам главы бюро, по всему миру происходит стигматизация российских граждан. Особое внимание Брод обратил на некоторые главы доклада, в которых говорится о таких проблемах, как участившиеся аресты и экстрадиции россиян, нарушение прав журналистов, дискриминация русского языка и профанация исторических памятников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Занятия второй смены в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона
Ожидается сильный снег с дождем и ветер со скоростью до 30 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС