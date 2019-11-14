"Известия": в СПЧ планируют создать совет по оказанию помощи россиянам за рубежом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В СПЧ предложили создать координационный совет по оказанию правовой помощи россиянам за рубежом, говорится в ежегодном докладе Московского бюро по правам человека, с которым ознакомились "Известия".

По информации издания, координационный совет должен будет системно оказывать помощь гражданам России, столкнувшимся с ущемлением их прав, провокациями и иными правовыми проблемами за рубежом.

В свою очередь глава бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод отметил, что необходимо создать новые механизмы защиты россиян за рубежом, а также координировать усилия с другими общественными и парламентскими организациями. "Мы хотим, чтобы финансирование фонда правовой защиты соотечественников увеличилось, а у российских НКО была возможность присутствовать на международных площадках ОБСЕ, Совета Европы и ООН, чтобы обозначать эту проблематику", - пояснил изданию Брод.

По словам главы бюро, по всему миру происходит стигматизация российских граждан. Особое внимание Брод обратил на некоторые главы доклада, в которых говорится о таких проблемах, как участившиеся аресты и экстрадиции россиян, нарушение прав журналистов, дискриминация русского языка и профанация исторических памятников.