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СМИ: с начала года в Китае арестовали около 60 тыс. человек за преступления в интернете

Примерно половина этих уголовных дел касается хищения конфиденциальной информации, хакерских атак и распространения порнографии

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Китайские правоохранительные органы с января по октябрь арестовали порядка 60 тыс. человек за преступления, совершенные при помощи интернета. Об этом сообщила в пятницу газета China Daily.

По ее данным, примерно половина соответствующих уголовных дел касается хищения конфиденциальной информации, хакерских атак, мошенничества и распространения порнографии.

"В последние годы полиция столкнулась с новыми видами сетевых преступлений, - прокомментировал ситуацию председатель парткома управления кибербезопасности при Министерстве общественной безопасности КНР Ван Инвэй. - Несмотря на маскировку, возможную благодаря так называемому даркнету, полиция ведет все более интенсивную борьбу с такими правонарушениями".

Согласно официальным данным, в Китае насчитывается почти 830 млн интернет-пользователей - по данному показателю страна уверенно держит первое место в мире. КНР также занимает лидирующие позиции в области электронной коммерции и всевозможных онлайн-услуг. Для того, чтобы обезопасить население от сетевых мошенников, власти предпринимают активные меры по пресечению действий злоумышленников. В частности, в последнее время серьезным наказаниям подвергаются любые компании, уличенные в оказании прямой либо косвенной поддержки хакерам и прочим киберпреступникам.

Теги
Китай
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