Третий Российско-Китайский форум новых медиа открылся в Уси на востоке Китая

УСИ /Китай/, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Третий Российско-Китайский Форум новых медиа открылся в пятницу в городе Уси. Форум посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Его организаторами стали Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Форуму предшествовала продолжавшаяся 10 дней работа Лагеря российско-китайских молодежных обменов (новые медиа).

Участники форума обсуждают сотрудничество СМИ России и Китая, развитие индустрии интернет-медиа двух стран. Еще одна панельная секция посвящена технологиям 5G и инновационному медийному распространению.

Как ожидается, форум увенчается принятием совместной декларации.

Шестимиллионный Уси известен в Китае своей Зоной освоения новых высоких технологий. В районе Синьу сформировался кластер предприятий информационных технологий нового поколения, в основе которых лежит интернет вещей. Здесь занимаются разработкой транспорта на новых источниках энергии, развитием биотехнологий. В Уси работают как китайские, так и иностранные специалисты.