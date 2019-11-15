Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарушителей антитабачного закона оштрафовали более чем на 76 млн рублей за девять месяцев

Роспотребнадзор за этот период наложил более 6,7 тыс. штрафов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года наложил более 6,7 тыс. штрафов на общую сумму 76,6 млн рублей за нарушения антитабачного законодательства РФ. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

"Наложено 6777 штрафов на сумму 76,6 млн рублей, конфисковано 173,4 тыс. пачек табачной продукции на сумму 11,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проверками было охвачено 13 тыс. объектов, реализующих табачную продукцию. В 41% проверок были выявлены нарушения законодательства, в частности, продажа сигарет без соответствующего перечня продаваемой продукции или специальных акцизных марок, а также реализация табачной продукции в менее чем 100 м от образовательных учреждений.

По результатам надзорных мероприятий за отчетный период было изъято 3140 партий объемом 248 597 пачек за нарушение правил маркировки. При этом в следственные органы было передано 14 дел, по восьми из которых были приняты решения.

Реклама на ТАСС
"Известия": число санитаров в больницах России сократилось на 9%
В некоторых регионах масштабы сокращения оказались более значительными. Например, в Ярославской области в 2019 году число санитаров снизилось на 48%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС