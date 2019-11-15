Нарушителей антитабачного закона оштрафовали более чем на 76 млн рублей за девять месяцев

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года наложил более 6,7 тыс. штрафов на общую сумму 76,6 млн рублей за нарушения антитабачного законодательства РФ. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

"Наложено 6777 штрафов на сумму 76,6 млн рублей, конфисковано 173,4 тыс. пачек табачной продукции на сумму 11,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проверками было охвачено 13 тыс. объектов, реализующих табачную продукцию. В 41% проверок были выявлены нарушения законодательства, в частности, продажа сигарет без соответствующего перечня продаваемой продукции или специальных акцизных марок, а также реализация табачной продукции в менее чем 100 м от образовательных учреждений.

По результатам надзорных мероприятий за отчетный период было изъято 3140 партий объемом 248 597 пачек за нарушение правил маркировки. При этом в следственные органы было передано 14 дел, по восьми из которых были приняты решения.