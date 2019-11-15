ТАСС принял участие в торжествах по случаю 60-летия информационного агентства Марокко

РАБАТ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Концертом андалузской музыки в Национальном театре Мухаммеда V в Рабате в четверг вечером завершились мероприятия, приуроченные к 60-летию создания информационного агентства Марокко Магриб Араб Пресс (МАП) - одного из самых крупных и влиятельных в Африке и в регионе Арабского Востока.

Чтобы поздравить марокканских коллег и пожелать им дальнейших успехов, в королевство приехали главы и представители руководства информационных агентств из разных стран мира.

От ТАСС в юбилейных мероприятиях принял участие главный редактор агентства Михаил Петров. Он тепло поздравил генерального директора МАП Халила Хашими Идрисси и заверил в готовности ТАСС развивать взаимовыгодное сотрудничество с марокканскими коллегами.

Перед этим в морском клубе "Бу-Регрег" в Сале (район на востоке Рабата) состоялся посвященный 60-летию МАП торжественный вечер.

Агентство МАП

Аагентство МАП, созданное в ноябре 1959 года, спустя несколько лет после обретения королевством независимости, зарекомендовало себя надежным и авторитетным источником информации. Оно оперативно и всесторонне освещает для своих читателей и подписчиков наиболее важные, актуальные и интересные события, происходящие в арабо-мусульманском мире, Африке, регионе Средиземноморья.

В Марокко МАП считается локомотивом национальной прессы. Отмечается, что "через серьезную профессиональную школу МАП прошли несколько поколений марокканских журналистов, внесших большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации".

Штаб-квартира МАП располагается в здании на улице Аллала бен Абдалла в самом центре Рабата. Там проходят пресс-конференции, брифинги и встречи, посвященные актуальным темам политического, экономического, общественного и культурного характера.