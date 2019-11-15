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"Известия": число санитаров в больницах России сократилось на 9%

В некоторых регионах масштабы сокращения оказались более значительными. Например, в Ярославской области в 2019 году число санитаров снизилось на 48%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число младшего медицинского персонала, работающего в государственных и муниципальных больницах, сократилось за год на 9% - до 266 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Росстата на III квартал 2019 и 2018 годов.

По данным издания, в 2018 году число санитаров находилось на уровне 292 тыс. человек. При этом в ряде регионов масштабы сокращения младших медработников оказались более значительными. Так, в Ярославской области в 2019 году число санитаров снизилось на 48%, а в Амурской области и Чукотском автономном округе - на 32 и 31% соответственно.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения РФ пояснили "Известиям", что в настоящее время в медицинских организациях проходят работы по оценке работников младшего персонала на предмет соответствия уровня их подготовки профессиональному стандарту. В ведомстве отметили, что в том случае, если квалификация сотрудника не соответствует требованиям, он имеет возможность пройти курс обучения и довести уровень подготовки до необходимого по стандарту.

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