Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: россияне посоветовали бы себе 10 лет назад больше учиться

По данным Superjob, у 30-летних респондентов второй по популярности совет звучит так - "Все правильно делаешь, продолжай"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Самый важный совет, который дали бы россияне себе 10 лет назад, - больше учиться и быть решительнее. Соответствующее исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob, имеется в распоряжении ТАСС.

"Если бы существовала возможность вернуться на 10 лет назад и встретиться с самим собой, большинство россиян обратилось бы к себе с призывами учиться и быть решительнее", - говорится в материале.

У 30-летних респондентов второй по популярности совет: "Все правильно делаешь, продолжай", а на третьем месте - поменять профессию. Но 40-летние и 50-летние соискатели уже не хотели бы дать себе такую же рекомендацию.

Опрошенные в возрасте 40 лет и 50 лет посоветовали бы самому себе 10 лет назад быть решительнее и ничего не бояться. Это второй по популярности ответ в этой возрастной группе.

В пресс-службе компании Superjob рассказали, что опрос проводился с 10 по 14 октября 2019 года среди респондентов в возрасте 30, 40 и 50 лет. Размер выборки составляет 300 человек в каждой возрастной группе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Продажу билетов на суда через Амур между РФ и КНР прервали из-за сложных метеоусловий
Сейчас готовятся трассы для движения судов на воздушной подушке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС