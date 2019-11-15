Межпарламентская ассамблея православия намерена расширить связи с исламским миром

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея православия (МАП) намерена расширить контакты с государствами Организации исламского сотрудничества (ОИС), чтобы стимулировать укрепление связей между мусульманскими и христианскими религиозными общинами. Об этом сообщил российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он возглавляет российскую парламентскую делегацию на проходящем 14-15 ноября в Афинах заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

"Мы считаем необходимым развитие отношений с исламом, и для этого мы можем изучить в том числе успешный опыт России, во многих наших регионах, где у нас активно развивается христианско-исламский диалог, - Поволжья, Северного Кавказа, - сказал Гаврилов. - Мы хотим провести ряд мероприятий в России, как в рамках Межпарламентской ассамблеи православия, - по вопросам развития христианства, в области социального служения, благотворительности, поддержки культурных проектов, укрепления институтов семьи, благотворительности, солидарности, - так и в регионах. Мы также примем решение о расширении контактов с государствами [Организации] исламского сотрудничества, исламского мира с тем, чтобы укрепить наш диалог и стимулировать укрепление связей между религиозными общинами как мусульманскими, так и христианскими. Поскольку мы отвечаем все в большей степени не только за православие, но и за христианство".

Развивать контакты с миротворцами

По словам Гаврилова, необходимым является также развитие отношений с европейскими международными правозащитными и миротворческими организациями, такими как Всемирный совет церквей, который внес особый вклад в 1970-е и 80-е годы в борьбу с гонкой вооружений, разоружение, поддержку пацифизма. "Мы считаем, что наш ответ должен быть адекватным, но симметричным. Мы должны не закрываться, не хлопать дверьми, что в интересах недоброжелателей всех наших православных стран, а, наоборот, укреплять отношения, рассказывать о позиции России, в том числе укреплять конструктивные силы в диалоге, которые заинтересованы [в нем]", - сказал он.

Президент МАП отметил, что некоторые силы в европейских странах выступают категорически против сотрудничества с Россией, в том числе на православной основе, некоторые относятся к РФ нейтрально, а некоторые с сочувствием. "Нам нужно, чтобы сочувствующих, заинтересованных в равноправном диалоге с Россией, с выработкой новых рецептов и моделей нашего развития, основанных на наших традиционных ценностях в области образования, культуры, семейной политики, в области равноправного взаимовыгодного бизнес-диалога, становилось больше. Я думаю, это исключительное полномочие парламентариев, поскольку сейчас ограничены объективно возможности наших официальных органов исполнительной власти в связи с санкциями, и находятся в тяжелом положении отношения церквей. Мне кажется, что парламентарии, депутаты, так же, как и институты гражданского общества, могли бы быть крайне востребованы в этот тяжелый период", - подчеркнул президент МАП.

Ассамблея

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.