Волин заявил, что Россия выступает за четкие правила игры в интернете

УСИ /Китай/, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Россия выступает за четкое законодательное регулирование интернета в мире. Об этом заявил в пятницу заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин российским и китайским журналистам в рамках Российско-китайского форума новых медиа, проходящего в городе Уси на востоке Китая.

"Если пропаганда наркотиков в России и Китае запрещена, она не должна распространяться на территории этих стран в сфере интернета. Если есть террористические организации, деятельность которых запрещена, эти террористические организации не должны рекламировать себя и набирать себе сторонников на национальной территории данных государств. Это совершенно ясные и понятные принципы, которые, к сожалению, иногда не встречают поддержки у ряда наших коллег из западных стран, которые считают, что в интернете никаких особых законов и правил действовать не должно", - отметил Волин.

При этом, по его словам, ряд стран "без государственного регулирования через действия отдельных частных компаний принимают дискриминирующие решения в отношении тех или иных участников рынка". "Мы выступаем за то, чтобы в интернете существовали четкие правила игры, чтобы всем было понятно, где, что и как делать", - уточнил он.

"Могут ли эти правила игры установить частные компании? Нам кажется, что нет. Могут ли эти правила игры установить самостоятельно государства в мировом масштабе? Тоже нет, потому что интернет состоит из большого количества государств", - убежден Волин. Государства, продолжил он, "должны сесть и договариваться про эти правила игры".

"Мы считаем, что площадка ООН в этом отношении самая правильная, лучше всего себя зарекомендовавшая", - резюмировал российский чиновник.