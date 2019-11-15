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В РПЦ подтвердили информацию о визите патриарха Кирилла в Финляндию в 2020 году

Визит состоится по совместному приглашению евангелическо-лютеранской, православной и католической церквей в этой стране

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл действительно планирует посетить Финляндию в мае 2020 года, сказал ТАСС в пятницу заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Николай Балашов.

"Визит в Финляндию действительно планируется. Он произойдет по совместному приглашению евангелическо-лютеранской, православной и католической церквей в этой стране", - сказал ТАСС зампред ОВЦС.

Ранее на сайте Финляндской православной церкви (ФПЦ) появилась информация о том, что патриарх Кирилл посетит Финляндию с 5 по 7 мая 2020 года по совместному приглашению, которое было передано ему во время визита глав финских церквей в Москву в 2015 году. После завершения визита патриарха Кирилла, 14-17 мая, в Турку состоятся совместные богословские собеседования между Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии и РПЦ, которые впервые прошли в 1970 году.

ФПЦ - это автономная церковь в составе Константинопольского патриархата, молитвенное общение с которым РПЦ разорвала в 2018 году после предоставления им томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), которую РПЦ не признает канонической церковью. После получения Финляндией независимости в 1917 году чрезвычайный Собор духовенства и мирян Финляндско-Выборгской епархии в 1919 году обратился к патриарху Московскому Тихону о даровании епархии статуса автономной церкви в составе РПЦ, этот статус был предоставлен в 1921 году. В 1923 году в Сортавале чрезвычайный собор ФПЦ принял решение о переходе церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата, и с 1924 года находится в ней.

Теги
УкраинаФинляндияРоссияКирилл (патриарх)
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