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Почти 9 тыс. пострадавших от паводка в ЕАО получили компенсации

Общая сумма компенсаций составила более 112 млн рублей

ТАСС, 15 ноября. Пострадавшим от сильного паводка в Еврейской автономной области (ЕАО), во время которого подтопило десятки населенных пунктов, выплатили более 112 млн рублей компенсаций. Об этом говорится в сообщении управления по внутренней политике правительства области.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, обширные территории полей и дороги. Всего за время паводка в ЕАО было подтоплено 224 жилых дома, в основном в Биробиджане.

"Выдача компенсаций жителям ЕАО практически завершена. На данный момент материальную помощь получили почти 9000 человек. Общая сумма выплат составила более 112 млн рублей. Часть граждан доказывает право на выплаты в суде. Таким лицам оказывается все необходимое содействие органов исполнительной власти ЕАО", - говорится в сообщении. В судах, как уточнили ТАСС в управлении, находятся около 600 заявлений на выплаты компенсаций.

Всего на компенсации в области могут рассчитывать более 9,5 тыс. человек.

В регионе продолжается оценка пострадавшего от воды жилья, непригодными для проживания признаны более 200 домов. В пунктах временного размещения находятся 24 человека, остальные разместились у родственников и друзей. В пятницу людям начали выдавать первые сертификаты на приобретение жилья. Те, у кого жилье пострадало незначительно, просушили свои дома, в них будут делать ремонт.

В настоящее время в Еврейской АО подтопленными остаются 58 приусадебных участков в поселке Приамурский Смидовичского района. Вода на них уже замерзла.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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