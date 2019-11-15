Минтруд ведет разработку мер безопасности при работе с беспилотниками

БАРНАУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство труда РФ ведет разработку системы мер безопасности при работе с беспилотными транспортными средствами, в частности - дронами. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

"Мы с коллегами <...> решаем очень неожиданно появившуюся задачу - как обеспечить меры безопасности при использовании беспилотных транспортных средств - дронов, и так далее. Они очень активно начинают применяться даже в логистических схемах, а для специфики России, для Сибири, для добычных и углеводородных компаний предоставлять постоянно оборудование, материалы на буровые установки (с использованием беспилотников) - это очень актуальная проблема", - сказал Корж в рамках региональной конференции "Совершенствование трудового законодательства - переход на профилактическую модель управления охраной труда" в Алтайском крае.

По его словам, регулирования в сфере использования беспилотников в России практически нет, оно минимально и в других странах, включая европейские. Корж отметил, что к этой проблеме сейчас только подходят. Так, до сих пор не определена зона ответственности: кто отвечает за безопасность при эксплуатации беспилотника - производитель программного обеспечения, оператор, производитель оборудования.

"Действовать традиционными методами можно и нужно, но необходимо добавить гибкости в регулирование", - сказал представитель министерства.