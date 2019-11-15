Сахалинские врачи начали получать выплаты на жилье за 10 лет работы в регионе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Прибывшие в Сахалинскую область врачи, готовые отработать в медучреждениях региона не менее 10 лет, начали получать сертификаты на приобретение жилья, сообщается на сайте правительства региона. Первым получившим такой сертификат по договору с региональным министерством здравоохранения стал переехавший из Владивостока врач-уролог Дмитрий Шумилов.

Врачи Сахалинской области и раньше получали выплаты на приобретение жилья. После получения подъемных они обязаны были отработать в регионе не менее пяти лет. Согласно новым введенным сахалинскими властями правилам, этот срок теперь увеличен вдвое.

"Участникам кадровой программы компенсируют большую часть затрат на приобретение жилья. Молодой специалист Дмитрий Шумилов прибыл на Сахалин из Владивостока, 27-летний уролог сегодня работает в поликлинике № 4 областного центра. Он стал первым, кто заключил договор с региональным министерством здравоохранения по новой форме и предоставил документы на получение выплаты для приобретения жилья", - говорится в сообщении.

Благодаря сертификату врачу выплатили 3 млн рублей на первоначальный взнос, остальную сумму за квартиру Шумилов взял в ипотечный кредит. Теперь у него есть трехкомнатная квартира на 75 кв. м недалеко от учреждения, в котором он работает. Уже на следующей неделе еще один врач получит средства на приобретение жилья. Подобный договор уже заключили 55 молодых специалистов.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, получив сертификат, врачи вправе сами выбирать, где и какое жилье приобрести, причем как на первичном, так и на вторичном рынках.

Для решения кадровых вопросов в здравоохранении в Сахалинской области в этом году запустили новый механизм материального стимулирования работников. Помимо выплат на приобретение жилья, были увеличены подъемные для врачей - от 1,45 до 2,6 млн рублей (в зависимости от района), появилась возможность компенсации аренды жилья в размере до 25 тыс. рублей.