Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Ингушетии намерен лично проверить качество строительства соцобъектов в регионе

Калиматов уже выявил школу, детский сад и очистные сооружения жилых домов, которые были построены в период с 2012 года по 2018 год и находятся в аварийном состоянии

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел осмотр школ, детсадов и многоквартирных домов Малгобекского района и намерен проверить качество других построенных и строящихся соцобъектов региона, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Аналогичным проверкам подвергну все остальные объекты социально-экономического блока. Подрядчики должны понимать, что ни одна постройка не будет принята при обнаружении даже малейшего несоответствия требованиям и заявленной документации. Также они должны понимать, что нельзя обогащаться за счет строительства дошкольных, школьных и лечебных учреждений, за свою работу они будут нести ответ перед детьми и народом", - передает пресс-служба слова Калиматова.

В Малгобекском районе глава региона выявил школу, детский сад и очистные сооружения жилых домов, которые были построены в период с 2012 года по 2018 год, и уже находятся в аварийном состоянии, также и жилой многоквартирный дом на стадии строительства уже имеет трещины, которые могут привести к обрушению.

"Для начала все ответственные за то, что мы сегодня имеем непригодные объекты, исправят все недостатки. Это не избавит их также от ответа перед законом, а после, - чтобы я нигде больше не видел ни одного нерадивого подрядчика. Ни одна компания, которая работала с нарушениями, не будет строить в республике, даже сарай строить им не доверим", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как уточняет пресс-служба, контрольные проверки возводимых и уже возведенных объектов образования и здравоохранения - лишь один из этапов контроля за строительной сферой региона. Ранее сообщалось, что власти региона намерены закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию подрядчиком с нарушением строительных норм.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
Реклама на ТАСС
Superjob назвал наиболее востребованные в 2020 году инженерные вакансии
Речь идет об инженерах-конструкторах, инженерах-технологах, главных инженерах и инженерах по робототехническим установкам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС