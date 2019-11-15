Глава Ингушетии намерен лично проверить качество строительства соцобъектов в регионе

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел осмотр школ, детсадов и многоквартирных домов Малгобекского района и намерен проверить качество других построенных и строящихся соцобъектов региона, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Аналогичным проверкам подвергну все остальные объекты социально-экономического блока. Подрядчики должны понимать, что ни одна постройка не будет принята при обнаружении даже малейшего несоответствия требованиям и заявленной документации. Также они должны понимать, что нельзя обогащаться за счет строительства дошкольных, школьных и лечебных учреждений, за свою работу они будут нести ответ перед детьми и народом", - передает пресс-служба слова Калиматова.

В Малгобекском районе глава региона выявил школу, детский сад и очистные сооружения жилых домов, которые были построены в период с 2012 года по 2018 год, и уже находятся в аварийном состоянии, также и жилой многоквартирный дом на стадии строительства уже имеет трещины, которые могут привести к обрушению.

"Для начала все ответственные за то, что мы сегодня имеем непригодные объекты, исправят все недостатки. Это не избавит их также от ответа перед законом, а после, - чтобы я нигде больше не видел ни одного нерадивого подрядчика. Ни одна компания, которая работала с нарушениями, не будет строить в республике, даже сарай строить им не доверим", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как уточняет пресс-служба, контрольные проверки возводимых и уже возведенных объектов образования и здравоохранения - лишь один из этапов контроля за строительной сферой региона. Ранее сообщалось, что власти региона намерены закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию подрядчиком с нарушением строительных норм.