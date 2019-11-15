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Нарышкин вручил госнаграды за подготовку мероприятий к 100-летию Первой мировой войны

Церемония награждения прошла в Государевой Ратной палате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин вручил в пятницу ряду историков и работников сферы культуры и общественных деятелей награды и благодарности президента России и РИО за участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны.

Церемония прошла в Государевой Ратной палате.

"Перед нами стояла непростая задача: сделать так, чтобы Первая мировая война, наконец, перестала быть, как ее называли, забытой войной. И мне представляется, что эта задача успешно решена", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что благодаря профессионализму и усилиям Росархива, Минобороны проведена масштабная работа по оцифровке потерь России в Первой мировой войне.

После награждения для председателя Российского исторического общества была проведена экскурсия по Ратной палате.

Президент России Владимир Путин указом от 19 сентября наградил ряд историков за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой войны, а также за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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