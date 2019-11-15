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Министр госуправления Эстонии призвал активнее нанимать русскоязычных жителей на госслужбу

Яак Ааб заявил о наличии интересных возможностей для разных специалистов, начиная с полицейских и спасателей и заканчивая IT-специалистами

ТАЛЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Русскоязычные жители Эстонии должны занимать больше позиций на госслужбе страны. Такое мнение высказал в пятницу министр государственного управления Яак Ааб.

"Для развития эстонского государства очень важно, чтобы русскоязычные люди более активно участвовали [в работе] государственной службы", - сказал он в интервью радио ERR.

Он добавил, что количество неэстонцев на госслужбе составляет лишь порядка 10%. "Но если мы говорим о русскоязычном населении, мы же знаем, что это будет 30% в Эстонии, - добавил он. - Значит, есть потенциал повысить [долю занятых русскоговорящих]".

По его словам, на государственной службе "много интересных возможностей для разных специалистов, начиная с полицейских и спасателей и заканчивая IT-специалистами". "Если работа в госсекторе представляет интерес, я призываю присылать резюме всех желающих", - сказал Ааб.

Ранее на этой неделе министерство финансов страны заявило, что Эстония должна принимать на государственную службу больше представителей других национальностей.

Как отмечает Минфин, в настоящее время неэстонцы составляют 10,8% госслужащих страны - в основном это русские, далее идут финны, украинцы и белорусы. Больше всего неэстонцев служит в сфере внутренней безопасности. Среди руководителей учреждений госсектора неэстонцы составляют лишь 4,1%, среди руководителей высшего звена - 6%, среднего звена - 10,3%.

Как отмечает в своем анализе министерство финансов, в 2018 году были проведены конкурсы на заполнение 5042 вакансий в госсекторе, из которых 1077 провалились. В этой связи ведомство рекомендует при найме людей в органы государственной власти уделять больше внимания кандидатам других национальностей. Для этого следует оповещать представителей нацменьшинств по информационным каналам, которые те предпочитают, а также активнее брать на практику неэстонцев в возрасте 19-25 лет, чтобы затем они смелее выдвигали свои кандидатуры на государственные должности.

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