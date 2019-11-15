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Лучших web-разработчика и швею в России определят в 2020 году

Как сообщили в Минтруде, оргкомитет конкурса "Лучший по профессии" определил список номинаций

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" определил список номинаций смотра на 2020 год, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда РФ.

"Были поддержаны следующие номинации для проведения соревнований в 2020 году: "Лучший разработчик web и мультимедийных приложений" (входит в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий), "Лучший пивовар", "Лучший столяр", "Лучшая швея", "Лучший водитель оперативно-выездной бригады электрических сетей", - говорится в сообщении.

Также оргкомитет предварительно одобрил список номинаций на 2021 год - это "Лучший печник", "Лучший пожарный" и "Лучший судоводитель".

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" ежегодно проводится Минтрудом. Его основные цели - повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда. Призерам конкурса в каждой номинации выплачивают денежное поощрение: 300 тыс. рублей - за первые места, 200 тыс. - за вторые и 100 тыс. - за третьи.

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