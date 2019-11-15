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Более 1600 москвичей в 2019 году понесли наказание в виде лечения от наркомании

24 лицам, уклонившимся от курса лечения, наказание было заменено на лишение свободы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 1600 москвичей только в этом году прошли через наказание в виде обязанности пройти курс лечения от наркозависимости. Об этом сообщила начальник отдела УФСИН по контролю за исполнениям наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Марина Сукманова на заседании общественного совета при УФСИН по Москве.

По ее словам, такое альтернативное наказание суды назначали не только за незаконный оборот наркотиков, но и за другие преступления, совершенные наркозависимыми лицами, например за кражи.

Более 1400 таких осужденных прошли или проходят лечение в филиалах некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация реабилитационных центров". "Лишь 24 лицам, допустившим уклонение от курса лечения, наказание было заменено на лишение свободы", - сообщила представитель УФСИН.

В свою очередь руководитель столичного УФСИН Сергей Мороз отметил, что применение альтернативных видов наказания расширяется.

"Государство идет по принципу гуманизации. Если человек совершил преступление, то государство должно принять к нему меры, но они должны быть соизмеримы с проступком. А когда меры слишком строгие, мы получаем озлобленного на весь мир человека, потерявшего социальные связи, напитавшегося криминальной субкультурой, иногда и судьбы поломаны", - заметил он.

Глава УФСИН по Москве призвал членов общественного совета уделить больше внимания работе 27 филиалов столичной уголовно-исполнительной инспекции. Чуть более 300 сотрудников инспекции обеспечивают исполнение альтернативных лишению свободы наказаний или мер пресечения в отношении почти 14 тыс. жителей столицы. Только в этом году инспекторы направили в городские центры трудоустройства 3360 осужденных к альтернативным наказаниям.

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