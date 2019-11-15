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Власти Северной Осетии намерены не допустить проблем с вывозом мусора

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики, решается вопрос с региональным оператором по обращению с ТКО, который накопил долг перед подрядными организациями

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии не допустят коллапса по вывозу мусора. Об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

По словам министра, региональный оператор по обращению с ТКО накопил долг перед подрядными организациями (операторами по сбору и транспортировке мусора) в размере порядка 100 млн рублей, но на данный момент речь о лишении статуса не идет, разрабатываются мероприятия по выходу из сложившейся ситуации.

"Никакого коллапса не будет, даже если не будет регионального оператора "Эко-Альянс", который за исключением Моздокского района обслуживает другие районы, смею вас заверить, что республика достойно будет справляться. Работа по вывозу, утилизации и обработке твердых коммунальных отходов будет продолжаться", - сказал Тамаев.

Он отметил, что всего в республике действуют два регоператора - ООО "Эко-Альянс" на территории всей республики, кроме Моздокского района, и ООО "Чистый город" в Моздокском районе. У "Эко-Альянса" образовался долг в размере около 100 млн рублей перед транспортными организациями и полигонами.

"И можно уже в этом случае лишать их статуса [регоператора], но мы не торопимся. Им надо будет выстроить правильные отношения со своими субподрядными организациями, мы работаем над тем, чтобы они закрыли перед ними долги. В начале октября разработали дорожную карту мероприятий по этому вопросу", - пояснил министр.

Также в настоящее время выделен земельный участок под строительство современного полигона с технопарком. Старт реализации проекта запланирован на 2020 год. По инициативе регоператора на дороге, ведущей к полигону, уже установлен пункт весового контроля, который позволяет проводить учет объема собранного и ввозимого мусора. Также в республике создана горячая линия, позвонив по которой, жители могут сообщить о проблемах, связанных со сбором и вывозом мусора.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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