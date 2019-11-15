Иски такси к организаторам несанкционированных акций в Москве оставлены без рассмотрения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски компании "М. Такси коммуникации" к организаторам несанкционированных акций в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с повторной неявкой истца иски оставлены без рассмотрения", - сказали в суде.

В качестве ответчиков по иску были заявлены Алексей Навальный, Владимир Милов, Иван Жданов и Олег Степанова, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Георгий Албуров.

Общая сумма исковых требований составляла 524 тыс. рублей, 265 тыс. за события 27 июля и 259 тыс. за события 3 августа.

Согласно сайту "М. Такси коммуникации", компания работает в Москве и Санкт-Петербурге, осуществляет деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, услуги по приему и распределению заказов от юридических и физических лиц, а также осуществляет контроль за временем подачи и качеством выполнения заказа.

Другие иски

С исками к организаторам несанкционированных акции, к обращались Мосгортранс, метрополитен, ресторан "Армения" и другие организации.

Коптевский суд Москвы 10 сентября удовлетворил иск ГУП "Мосгортранса" о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов несанкционированных акций в центре столицы.

Мосгортранс в иске указал, что 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта, что причинило ГУП убытки. Этот же суд 1 октября взыскал 3,5 млн рублей за испорченные в результате несогласованных акций газоны.

2 октября Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана "Армения" и взыскал более 240 тыс. рублей, посчитав обоснованными доводы истца о том, что ресторан на Тверской 27 июля был вынужден с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям приостановить работу, что привело к убыткам.