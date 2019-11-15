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Новая система обращения с ТКО

Власти Бурятии поддержит регоператора по обращению с ТКО госгарантией по кредиту

Кредит в 200 млн рублей на два года позволит регоператору работать, пока полностью не выстроится новая схема обращения с ТКО
Глава Бурятии Алексей Цыденов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Глава Бурятии Алексей Цыденов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Бурятии выдаст госгарантию для кредита в 200 млн рублей региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компании "Экоальянс". Это поможет покрыть дефицит средств, образовавшийся из-за низкой собираемости платежей, сообщил ТАСС глава региона Алексей Цыденов.

14 ноября Российский экологический оператор проанализировал ситуацию в сфере обращения с ТКО и выяснил, что в шести субъектах РФ, в том числе в Бурятии, региональные операторы имеют высокие риски банкротства.

"У нас работа идет поэтапно, запущены и работают мусоросортировочные станции в Улан-Удэ, в Кяхте, в следующем году развитие будет. Проблемы есть, но это не проблемы "Экоальянса" - это проблемы в целом реформы, поскольку раньше не было такой системы, системного вывоза мусора на полигоны. Мы даем кредитную гарантию нашему мусоросортировочному заводу", - сказал Цыденов, пояснив, что завод, который как юрлицо является владельцем 50% "Экоальянса", принадлежит республике.

Кредит в 200 млн рублей на два года позволит регоператору работать, пока полностью не выстроится новая схема обращения с ТКО и не повысится уровень собираемости платежей. Вариант с повышением тарифа, по словам главы республики, неприемлем, потому что это будет несправедливо по отношению к тем, кто исправно платит.

"Сегодня объем платежей составляет порядка 44%, то есть меньше половины оплачивается. Когда мы считали тариф на вывоз отходов, брали все население республики и закладывали с того, что платят все, но сейчас платят не все, <...> в итоге возникает дефицит средств, - пояснил Цыденов. - Условно говоря, мусоровоз ездит каждый день, дизтопливо покупается каждый день, зарплаты работникам в сфере обращения с ТКО выплачиваются ежемесячно, за складирование на полигоне надо платить с каждой машины, <...> а платежи собираются достаточно плохо, в связи с этим расходы не покрываются выручкой".

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. Компания "Экоальянс" начала работу в регионе в апреле 2019 года.

Теги
РоссияБурятияНовая система обращения с ТКОДальний Восток
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