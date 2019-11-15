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В Петербурге побит температурный рекорд

Температура воздуха составила 9,9 градуса тепла, что является рекордом за 138 лет наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге 14 ноября прогрелась до 9,9 градуса тепла, что является абсолютным рекордом за 138 лет метеонаблюдений, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"За всю историю наблюдений 14 ноября [зафиксирована] самая высокая температура - плюс 9,9 градуса - в Санкт-Петербурге. Ранее такой температуры для этой даты не наблюдалось, это рекорд за всю историю наблюдений, 138 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это ноябрь будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на Европейской части России.

"Дело в том, что в этом году необычно долго в атмосфере держался так называемый юго-западный ведущий поток. В центре Европейской части России на Северо-Запад поступал и продолжает поступать очень теплый воздух, который прогрелся в Средиземноморье. Частица этого южного тепла дошла до этих регионов. Такие ситуации бывают и раньше бывали примерно раз в 20-25 лет. Но в этом году это повышение температуры было очень интенсивным. Оно продержится еще как минимум до середины следующей недели и даже, может быть, до конца ноября", - пояснил собеседник агентства.

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РоссияСанкт-Петербург
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