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Члены ОНК обратятся в прокуратуру после самоубийства заключенного в московском СИЗО-3

Представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков сообщил, что совершивший самоубийство заключенный имел склонность к употреблению наркотиков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обратятся в прокуратуру после суицида заключенного в СИЗО № 3 ("Пресня"). Об этом в пятницу журналистам сообщила член ОНК Марина Литвинович.

"Мы посетили СИЗО, где умер заключенный. Больше похоже на самоубийство, чем убийство, но это пусть следствие решает. Поговорили с сокамерниками, в бывшей камере тоже побывали, тоже поговорили, с врачами, с руководством. Причина суицида, если это он, остается не ясной. У нас есть несколько версий, но не хочу озвучивать", - заявила она.

По словам Литвинович, у наблюдателей есть претензии к организации профилактики суицидов в СИЗО "Пресня". "И к медсанчасти у нас возникли вопросы - в карантине мы нашли избитого человека с синей от пальцев до колена и распухшей ногой, которого избили, с его слов, в полиции еще неделю назад. Но в СИЗО не только не оказали ему медпомощь, но и даже не зафиксировали, что к ним прибыл человек с побоями. Будем писать в прокуратуру", - добавила правозащитник.

13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой. Сотрудниками учреждения были приняты меры по оказанию медицинской помощи, однако прибывшая бригада врачей не смогла его спасти. Как сообщил накануне представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков, совершивший самоубийство в СИЗО-3 ("Пресня") заключенный имел склонность к употреблению наркотиков. По его словам, заключенный обвинялся по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и содержался в СИЗО-3 с 19 июля этого года.

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