Клуб победителей конкурса "Лидеры России" будет учить школьников финансовой грамотности

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участники клуба "Эльбрус", объединяющего победителей конкурса управленцев "Лидеры России", запустили проект "Финансовая грамотность для школьников", в рамках которого планируется организовать 50 пилотных уроков в школах по всей стране. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В рамках проекта победители и финалисты конкурса "Лидеры России" рассказывают подросткам про формирование денежного потока, инвестиции в будущее, кредитную зависимость, личные накопления и траектории будущей жизни с помощью финансов. Школьники и лидеры в режиме реального времени обсуждают современные приложения для смартфонов по учету личного бюджета, просматривают игровые ролики по финансовой грамотности и вместе проектируют бюджет в блокноте-планировщике", - отметили в пресс-службе.

Как отметил автор проекта, победитель конкурса "Лидеры России" Олег Демиденко, люди часто попадаются на уловки мошенников, бывают впутаны в различные финансовые пирамиды или берут кредиты в микрофинансовых организациях. "Базовые знания о финансовой грамотности позволяют планировать, эффективно сберегать и даже накапливать свой бюджет. Зачастую вместо того, чтобы взять дорогостоящий кредит, можно регулярно откладывать небольшие суммы, чтобы достичь своих финансовых целей. Основная цель проекта - привить интерес школьникам к финансовой грамотности, чтобы впоследствии дети могли самостоятельно изучать эту тему", - уточнил Демиденко, который провел первый урок финансовой грамотности в столичной школе.

По его мнению, в последнее время теме финансовой грамотности уделяется большое внимание, появились программы при поддержке Центрального банка России и Министерства финансов РФ. "Мы также готовили несколько детских фестивалей по финансовой грамотности. Но тем не менее, мне кажется, что системной работы в школах еще нет и, наверное, нужно подумать об этом. С финансовой грамотностью можно начать знакомиться с начальных классов", - подчеркнул автор проекта.

О конкурсе

О создании клуба "Эльбрус" было объявлено в 2018 году во время восхождения победителей первого конкурса на одноименную гору.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России".

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.